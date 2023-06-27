Во Владимире прокуратура обнаружила нарушения на железнодорожном вокзале

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, подведомственной ей Владимирской транспортной прокуратурой вместе с представителями общественности была проведена проверка соблюдения прав инвалидов на железнодорожном вокзале станции Владимир.

Выяснилось, что на пандусах перед входом в здание отсутствуют поручни с травмобезопасным завершением, а также колесоотбойники и тактильная предупреждающая полоса.

В самом здании вокзала обнаружилось, что на лифтовой площадке нет кнопки вызова сопровождающих.

По данным фактам Владимирский транспортный прокурор внес представление руководителю Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Устранение нарушений находится на прокурорском контроле.