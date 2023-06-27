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НовостиЗдоровье27 июня 2023 6:57

За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 36 человек

Показатель заболеваемости снизился на 36,1 процента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшую неделю коронавирус лабораторно подтвержден у 36 человек.

11 заболевших – в Ковровском районе, 7 – в Гусь-Хрустальном, 6 – в Муромском, 4 - во Владимир, по 2 случая – в Кольчугинском районе и Радужном, по 1 заболевшему – в Судогодском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком районах.

Показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 36,1 %.

90% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 10% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельное обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и тп).