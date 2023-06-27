Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:12

Во Владимире ликвидирован крупный пожар в жилом доме на улице Красная

ЧП случилось поздно вечером 26 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.32 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме на улице Красная, 1/69.

На место возгорания направлены 18 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их приезда кровля дома была охвачена открытым пламенем, площадь пожара составила 330 квадратных метров, его удалось локализовать и ликвидировать.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.