Во Владимире ликвидирован крупный пожар в жилом доме на улице Красная

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.32 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме на улице Красная, 1/69.

На место возгорания направлены 18 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их приезда кровля дома была охвачена открытым пламенем, площадь пожара составила 330 квадратных метров, его удалось локализовать и ликвидировать.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.