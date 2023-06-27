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НовостиПроисшествия27 июня 2023 5:49

Во Владимире 13-летний подросток упал с третьего этажа заброшенного здания

мальчик находится в реанимации
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 26 июня несколько несовершеннолетних подростков пробрались на территорию земельного участка, ограниченного улицами Чайковского, Казарменная, Ново-Ямская, Красноармейская, на котором ранее находились объекты специального назначения. В этом году земельный участок передали в аренду строительной организации для комплексного развития.

Забравшись на третий этаж заброшенного здания и встав на внешний выступ одного из оконных проемов, 13-летний подросток не удержался и упал вниз, ударившись о бетонное покрытие. Ребенок получил травмы и сейчас находится в реанимации ОДКБ, сообщает областная прокуратура.

На место происшествия выехал прокурор города Алексей Грошенков.

Прокуратурой города организована проверка, в рамках которой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе, действиям (бездействию) лиц, ответственных за ограничение доступа к зданию, представляющему угрозу жизни и здоровью.