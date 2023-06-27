В Суздале прошел речной карнавал на сапбордах

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшие выходные в Суздале прошел красочный карнавал на сапбордах. Его участниками стали около 200 человек. Плыли они три километра от Ильинского луга до ГТК.

Настоящей изюминкой стали наряды участников. На сапбордах плыли Мальвина, Пьеро и Буратино, Гермиона и эльф Добби, Русалка и Кикимора, Пионер, Богатырь, Красная шапочка, Снегурочка, капитан Джек Воробей, Аладдин с Джафаром и даже Дед Мазай с зайцами.

В отличие от прошлого года карнавал стал более масштабном. В 2022 году в нем приняло участие всего лишь 30 человек. А это значит, что карнавал может стать еще одной визитной карточкой Суздаля.