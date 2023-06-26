В Гусь-Хрустальном районе прокуратура обнаружила бесхозные газопроводы

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района проведена проверка соблюдения законодательства о собственности в отношении объектов газоснабжения.

В Краснооктябрьском сельском поселении в деревне Аксеново проверяющие обнаружили, что на улице Молодежная имеется ничейный газопровод протяженностью почти 100 метров. Сельская администрация на учет его до сих пор не поставила, так что ответственность за него никто не несет, что грозит чрезвычайными ситуациями.

Похожие нарушения вскрылись в поселках Золотково, Мезиновский и в Купреевском. По результатам проведенных проверок прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием поставить газопроводы на учет, как бесхозяйные объекты.

Устранение нарушений находится на прокурорском контроле.