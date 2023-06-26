Из Владимира в Боголюбово отправится Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, в этот день в 6.45 духовенство построится в Ново-Алексеевском монастыре, икону установят перед вратами храма, а в 7.00 начнется крестный ход, который возглавит епископ Ковровский Стефан.

В 9.00 Крестный ход прибудет на территорию Свято-Боголюбского монастыря, где его встретит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Боголюбскую икону Богоматери внесут в собор и установят с правой стороны у колонны, после чего начнется поздняя Божественная Литургия, возглавляемая митрополитом.