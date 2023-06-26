Во Владимирской области насчитали больше 880 запрещенных мест для купания

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26 июня прошло совещание, посвященное отдыху у воды. В области насчитывается 15 мест неорганизованного массового отдыха у воды, на которых одновременно могут пребывать свыше 50 человек. Из них по 3 – во Владимире, Ковровском и Киржачском районах, по 2 – в Камешковском и Юрьев-Польском районах, по 1 – в Коврове и Гороховецком районе. Все они запрещены для купания.

Одними из самых известных массовых мест отдыха у воды являются Малыгинские карьеры – там в жаркие дни собирается свыше 5 тысяч человек, что требует особого контроля. А общее число запрещенных мест для купания людей в регионе насчитывает более 880.

«С начала сезона уже зафиксировано 11 происшествий на воде. При этом не составлено ни одного административного протокола за несоблюдение требований безопасности ни в одном из муниципалитетов региона», – отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Губернатор поручил министерству региональной безопасности проработать комплекс необходимых мер.

«В самых массовых местах необходимо организовать дежурство спасателей и медиков, запретить розничную продажу алкоголя, установить предупреждающие таблички о запрете захода в воду. Но и личная ответственность с людей не снимается, каждый должен понимать, что купание в запрещённых местах, тем более с детьми – опасно для жизни», – подчеркнул Александр Авдеев.