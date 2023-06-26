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НовостиСпорт26 июня 2023 12:28

Команду владимирского "Торпедо" покинуло несколько игроков

Матч с "Рязанью" черно-белые провели без 7 футболистов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

В минувшую субботу владимирское "Торпедо" провело первую победу в межсезонье. Черно-белые обыграли ФК "Рязань" со счетом 2:0. Однако на поле не вышло семь футболистов из основного состава.

Как сообщил главный тренер Александр Горбачев, команду покинул ее капитан Мурад Омаров, Никита Андреев, Раиль Абдуллин, Владимир Шолох. Максим Поляков уехал на просмотр в "Зенит-2", а Павел Горбачев - в "Крылья Советов".

- Просится на просмотр и Ярослав Краснов. И это понятно, за полтора года ребята хорошо прибавили, и сейчас их приглашают на лучшие условия, - отметил Александр Горбачев. - К нам также сейчас приезжают на просмотры молодые футболисты. Некоторые наши кандидаты находятся на просмотре в ФНЛ.

1 июля владимирское "Торпедо" проведет игру с "Муромом".