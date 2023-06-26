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НовостиОбщество26 июня 2023 11:19

Во Владимир поступили 15 новых автобусов

Еще 15 должны приехать до 27 июня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Во Владимир поступили первые 15 автобусов из 100 закупленных.

После дооборудования системами видеонаблюдения и цветографическими элементами, постановки на учёт в ГИБДД в середине июля автобусы выйдут на маршруты 14, 16С, 24С, 27, 54 и 55С, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев. Еще 15 единиц поступит до 27 июня, оставшиеся 70 должны прийти до конца лета.

Напомним, что «Владимирпассажиртранс» заключил договор с Государственной транспортной лизинговой компанией на приобретение 100 новых автобусов стоимостью более 1,5 млрд рублей. Осенью городские власти представят концепцию дальнейшего развития городского транспорта.