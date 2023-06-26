Трое жителей Владимирской области отдали деньги мошенникам, желая заработать

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние несколько дней органами внутренних дел региона зарегистрировано несколько заявлений от жителей региона, отозвавшихся на предложения о получении дополнительного заработка в интернете и в итоге лишившихся денег.

Жертвами преступлений стали житель Владимира, у которого мошенники забрали 66 000 рублей, жительница Мурома, желавшая заработать удаленно, но в результате отдавшая аферистам 127 000 рублей. Еще один житель Владимира увидел в популярном мессенджере рекламу о возможности быстро заработать на ставках и отозвался на нее. В итоге мужчина лишился более 700 000 рублей, сообщает областное УМВД.

Полицейские предупреждают - не обладая специальными знаниями, лучше не участвовать в биржевых и инвестиционных проектах. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка России.. Если вам сообщили, что у вас имеется крупная сумма на биржевом или брокерском счете, о котором вы ранее не знали, не соглашайтесь выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев – вам звонят мошенники.