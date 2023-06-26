Во Владимирской области изменится расписание электричек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

№6433 Ковров 1 – Владимир: Отправление Ковров 1 в 17.31 – Новки 1 17.42 – 17.43 – Камешково 17.46 – 17.47 – Второво 17.56 – 17:57 – Автоприбор 18.10 – 18.11 – Владимир прибытие в 18.17.

№6434 Владимир – Ковров 1: Отправление Владимир 16.36 – Автоприбор 16.41 – 16.43 – Второво 16.57 – 16.58 – Камешково 17.07 – 17.08 – Новки 1 17.12 – 17.13 Ковров 1 прибытие в 17.23.

№6413 Ковров 1 – Владимир: Отправление Ковров 1 в 16.35 – Федулово 16.41 – 16.42 – Новки 1 16.48 – 16.49 – Камешково 16.53 – Тереховицы 16.58 – 16.59 – Новая жизнь 17.02 – 17.03 – второво 17.08 – 17.09 – Карякинская 17.14 – 17.15 – Выселки 17.16 – Автоприбор 17.24 –17.25 – Владимир прибытие в 17.30.