Дело по взрыву газопровода в Струнино, где погиб человек, передано в суд

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Прокуратура города Александрова передала в суд дело в отношении должностных лиц филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александров - начальника службы подземных газопроводов и сооружений и заместителя директора. Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сама история началась около 18 часов 17 июня 2021 года, когда на территории одного из деревообрабатывающих предприятий в Струнино произошёл взрыв газовоздушной смеси. От взрыва на территории предприятия загорелось несколько зданий и объектов, один из сотрудников получил термические ожоги I-II-III степени, от которых скончался. Огнем уничтожено имущество на сумму более 64 млн рублей.

По версии следствия, причиной ЧП стала небрежность двух обвиняемых работников газовой компании. В частности, на одном из колодцев газовый кран не был полностью закрыт, в результате чего газ поступил в землю, а из земли просочился в атмосферу, где образовалась газовоздушная смесь и от искры произошел взрыв.