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НовостиПроисшествия26 июня 2023 9:13

В Муроме на пруду в парке имени 50-летия Советской власти утонул ребенок

ЧП случилось днем 25 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили местные жители, трагический инцидент произошел на пруду, обустроенном в самом крупном городском парке. По словам муромлян, тело девятилетнего мальчика извлекли из воды, но как именно он туда попал пока неизвестно.

Наш источник в правоохранительных органах региона подтвердил, что ЧП действительно произошло. В Следственном управлении СК России по Владимирской области позднее уточнили, что утонувшим действительно оказался мальчик в возрасте 9 лет. Что именно случилось пока не сообщается. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.