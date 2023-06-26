В Муроме на пруду в парке имени 50-летия Советской власти утонул ребенок

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили местные жители, трагический инцидент произошел на пруду, обустроенном в самом крупном городском парке. По словам муромлян, тело девятилетнего мальчика извлекли из воды, но как именно он туда попал пока неизвестно.

Наш источник в правоохранительных органах региона подтвердил, что ЧП действительно произошло. В Следственном управлении СК России по Владимирской области позднее уточнили, что утонувшим действительно оказался мальчик в возрасте 9 лет. Что именно случилось пока не сообщается. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.