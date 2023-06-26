На трассе "Владимир - Муром" в ДТП погиб один человек и еще трое пострадали

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 25 июня около 15.20 на 113 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 64-летний водитель «Лады» одиннадцатой модели выехал на встречную полосу, где буквально лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Ивеко» под управлением 58-летнего мужчины.

К сожалению, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя опрокинувшегося на бок грузовика бригада «скорой помощи» госпитализировала.

Также травмы получили 60 и 38-летний пассажиры «Лады», госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.