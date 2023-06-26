В Петушках с экс-заведующей детсадом взыскали сумму взятки в 200 тысяч рублей

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В Петушках завершился суд над бывшей заведующей одного из районных детских садов. Ее признали виновной в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, женщина, когда возглавляла детский сад, получила взятку в размере более 200 тысяч рублей. За эти деньги она должна была заключить контракты и договора на поставку продуктов питания для детей с конкретным поставщиком. В итоге, женщина оказалась на скамье подсудимых.

Прокурор района требовал в иске взыскать с осужденной сумму полученной взятки. В итоге после решения суда, женщина выплатила всю сумму. В садике она больше не работает.