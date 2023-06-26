На строителей дома на улице Северная завели второе уголовное дело

Дом на Северной. Фото регионального Правительства

Прокуратура Владимира продолжает контролировать ход строительства 18-этажного дома на улице Северная, 2а. В него вложили деньги 540 участников долевого строительства.

Владимирцы должны были получить свои квартиры уже в июне текущего года. Однако этого не произошло. Застройщик значительно отстает от графика.

Надзорное ведомство установило, что руководитель строительной организации в 2018-2019 годах с аффилированными юридическими лицами заключил договоры участия в долевом строительстве на 20 квартир в строящемся доме общей суммой свыше 27 миллионов рублей. Однако деньги перечислены не были. Вместе с тем, генеральный директор, используя служебное положение, выдал организациям справки, подтверждающие полную оплату объектов недвижимости.

В итоге компания не получила больше 27 миллионов рублей, которые могли бы быть направлены на завершение строительства дома. Возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

Напомним, что в конце прошлого года прокуратура уже выявляла нецелевое расходование денежных средств дольщиков в размере свыше 19 миллионов рублей, по результатам которых также возбуждено и расследуется уголовное дело.

В настоящее время ООО «Капитал-Строй» изыскиваются дополнительные средства, необходимые для завершения строительства объекта. Ход расследования уголовного дела, строительства дома и восстановление прав участников долевого строительства находятся на контроле прокуратуры города.