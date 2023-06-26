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НовостиОбщество26 июня 2023 7:40

На строителей дома на улице Северная завели второе уголовное дело

Из-за махинаций компания не получила больше 27 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Дом на Северной. Фото регионального Правительства

Дом на Северной. Фото регионального Правительства

Прокуратура Владимира продолжает контролировать ход строительства 18-этажного дома на улице Северная, 2а. В него вложили деньги 540 участников долевого строительства.

Владимирцы должны были получить свои квартиры уже в июне текущего года. Однако этого не произошло. Застройщик значительно отстает от графика.

Надзорное ведомство установило, что руководитель строительной организации в 2018-2019 годах с аффилированными юридическими лицами заключил договоры участия в долевом строительстве на 20 квартир в строящемся доме общей суммой свыше 27 миллионов рублей. Однако деньги перечислены не были. Вместе с тем, генеральный директор, используя служебное положение, выдал организациям справки, подтверждающие полную оплату объектов недвижимости.

В итоге компания не получила больше 27 миллионов рублей, которые могли бы быть направлены на завершение строительства дома. Возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

Напомним, что в конце прошлого года прокуратура уже выявляла нецелевое расходование денежных средств дольщиков в размере свыше 19 миллионов рублей, по результатам которых также возбуждено и расследуется уголовное дело.

В настоящее время ООО «Капитал-Строй» изыскиваются дополнительные средства, необходимые для завершения строительства объекта. Ход расследования уголовного дела, строительства дома и восстановление прав участников долевого строительства находятся на контроле прокуратуры города.