Владимирцы записали обращение генпрокурору в защиту парка "Дружба"

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24 июня инициативная группа в защиту парка «Дружба» от застройки обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой вразумить Рослесхоз и министерство лесного хозяйства Владимирской области, сообщает издание "Чеснок".

«Просим вас вразумить руководство Рослесхоза и министерства лесного хозяйства Владимирской области и выдать предостережение о недопустимости пропуска судебных заседаний и халатном отношении к важному для города Владимира судебному процессу», – говорится в обращении.

Напомним, Федеральное агентство лесного хозяйство требует изъять у «Сельскохозяйственной компании «Вышка» участок Суздальского лесничества. Частная компания вырубила там полгектара леса, после чего было возбуждено уголовное дело.

На первое заседание в арбитражном суде не явились ни Рослесхоз, ни министерство лесного хозяйства, ни прокуратура, ни администрация города. Представитель ответчика доказывал, что участок был приватизирован законно.

Следующее заседание в областном арбитражном суде пройдет 30 июня.