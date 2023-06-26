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НовостиОбщество26 июня 2023 6:50

Главврач больницы №2 во Владимире отправится в зону СВО

Он будет помогать раненым и консультировать коллег
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео регионального ОНФ

скрин с видео регионального ОНФ

26 июня главный врач Городской больницы № 2 города Владимира Михаил Суханов отправится в зону Специальной военной операции, в прифронтовой госпиталь. Там он будет консультировать коллег и лично помогать раненным, сообщили в региональном ОНФ.

Михаил Суханов уже не первый раз посещает зону СВО. Ранее совместно с представителями Народного фронта он передавал специальное медицинское оборудование.

Напомним, что в зоне СВО ранее также побывал глава Камешковской Центральной районной больницы Сергей Тимкин.