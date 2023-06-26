Во Владимирской области 20 дорожных камер переедут на новые участки трасс

фото регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с 26 по 30 июня передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на новых участках автодорог.

Вот их адреса: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 269 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км; а/д М-7 «Волга» 99 км; а/д М-7 «Волга» 105 км; а/д М-7 «Волга» 123 км; а/д М-7 «Волга» 129 км; а/д М-7 «Волга» 137 км; а/д М-7 «Волга» 245 км; а/д М-7 «Волга» 290 км; а/д М-7 «Волга» 294 км; а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.

На сегодняшний день на дорогах Владимирской области в автоматическом режиме фиксируются факты превышения установленной скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение запрета движения грузовых транспортных средств, перестроение транспортных средств через сплошную линию, движение с не пристегнутым ремнем водителя или пассажира, нарушение правил остановки и стоянки, движение транспортных средств по обочине, проезд знака СТОП без остановки, движение без включенных фар, непредоставление преимущества пешеходу, проезд на запрещающий сигнал светофора