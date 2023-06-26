За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 129 человек

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По данным еженедельного мониторинга на 26 июня на территории области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 129 человек, среди них 32 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы региона обратилось 1356 человек, в том числе 359 детей.

К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Александровский район – 265 случаев, Ковровский район – 208 случаев, Муромский район – 178 случаев, Гусь-Хрустальный район – 128 случаев, Петушинский район - 89 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Обнаружено 10 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей.