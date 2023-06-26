Во Владимирской области работающие родители смогут получать пособие на детей

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По проекту законопроекта, планируется сохранить право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком за родителем, который вышел на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. Это право также будет сохраняться в случае работы у другого работодателя, сообщает garant.ru.

Женщинам, имеющим право на пособие по беременности и родам и на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, будет предоставлено право выбора одного из двух видов пособий.

Обсуждения по поправкам продлятся до 5 июля, после чего будет проведена независимая антикоррупционная экспертиза. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

К слову, как сообщает Минтруд России, в 2022 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком получали более 1,6 млн человек. Из них более 142 тысяч человек (8,4%) работали неполный рабочий день.