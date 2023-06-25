Жительница Вязниковского района отдала УАЗ покойного супруга в зону СВО

фото регионального Правительства

Жительница Вязниковского района Людмила Анатольевна обратилась к главе Игорю Зинину с просьбой отправить проходимый УАЗ ее покойного супруга на фронт нашим бойцам. Женщина посчитала,что машина на фронте будет нужнее, ведь полноприводная техника особо востребована там.

Доставить машину в целости предложил боец Сергей, который после лечения на днях вновь отправляется в зону спецоперации. Содействие в этом ему окажет Правительство региона.

Администрация Вязниковского района, молодежные организации региона, школы и просто неравнодушные жители загрузили УАЗ дополнительной помощью, самыми необходимыми вещами.