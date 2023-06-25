Губернатор Александр Авдеев: "Органы безопасности продолжают работать в режиме повышенной готовности"

Александр Авдеев

В воскресенье, 25 июня, во Владимирской области сохраняется стабильная, спокойная обстановка, которая не требует каких-либо дополнительных мер реагирования.

«Провели заседание оперативного штаба совместно с правоохранительными органами, административными структурами и муниципалитетами. Обстановка в области стабильная, спокойная. Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет. Тем не менее, органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности», - сообщил губернатор Александр Авдеев в своем-телеграм-канале.

Напомним, что 24 июня в регионе были отменены все массовые мероприятия.