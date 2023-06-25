Владимирский медвуз получил лицензию Рособрнадзора

На дне открытых дверей провели мастер-класс по проведению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания Фото: Виктория СУХОВА

Владимирский филиал ПИМУ получил лицензию Рособрнадзора. Теперь медвуз в нашем регионе официально сможет учить студентов и выдавать дипломы.

В вузе будут готовить врачей по программе специалитета «Лечебное дело» и 16 программам ординатуры. На специальность «Лечебное дело» предусмотрены 100 бюджетных мест: 65 по целевой квоте для регионального Минздрава и 35 за счет областного бюджета. Платных мест планируется 80. По 16 программам ординатуры выделено 61 бюджетное место целевой квоты для регионального Минздрава и 110 платных мест по договорам об образовании.

«Помещение для вуза определено, общежития подобраны, преподавательский состав и учебно-методическая база есть, а теперь юридически закреплено право филиала обучать и выдавать дипломы», - сообщил губернатор Александр Авдеев.

24 июня в областной филармонии прошел день открытых дверей, который посетило больше 800 выпускников и их родителей. Им рассказали об особенностях приемной кампании, которая стартовала 20 июня. За первые дни было подано большее 300 заявлений.