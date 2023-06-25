Реконструкцию Владимирского драмтеатра не успеют закончить к сентябрю

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

24 июня губернатор Александр Авдеев проинспектировал ход реконструкции областного театра драмы. Из-за сложностей с поставками оборудования завершить реконструкцию в сентябре не получится, сообщил в телеграм-канале глава региона.

«Говорил с подрядчиком – рассчитывает успеть к концу года. По контракту завершение реконструкции должно быть в январе. Кроме внутренних работ, обсудили с коллегами варианты архитектурной подсветки. Драмтеатр по одну сторону Дворянской и филиал ПИМУ на противоположной стороне дороги будут притягивать взгляд не только днем, но и в темное время суток», - написал Александр Авдеев.