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НовостиСпорт25 июня 2023 5:55

Владимирское "Торпедо" одержало первую победу в межсезонье

Соперником команды стал ФК "Рязань"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

24 июня футболисты владимирского «Торпедо» провели первый контрольный поединок нынешнего межсезонья. Соперником черно-белых стал ФК «Рязань».

Тренерский штаб выставил следующий стартовый состав: вратарь на просмотре, Зенин, Кирянин, Скворцов, Перфилов, Рощин, Хохлов, Чувилов, Сасс, Жаров, Тимофеев. На замену выходили Лабзин, Нестеров, Кузнецов, Савельев, Глинский и ряд игроков на просмотре.

Победу со счетом 2:0 предопределил дубль Александра Зенина, отличившегося по разу в каждом тайме.

Кроме того, пресс-служба владимирского "Торпедо" сообщила о том, что команду покинул капитан черно-белых Мурад Омаров. Он продолжит свою карьеру в другом клубе.