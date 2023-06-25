Владимирское "Торпедо" одержало первую победу в межсезонье

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

24 июня футболисты владимирского «Торпедо» провели первый контрольный поединок нынешнего межсезонья. Соперником черно-белых стал ФК «Рязань».

Тренерский штаб выставил следующий стартовый состав: вратарь на просмотре, Зенин, Кирянин, Скворцов, Перфилов, Рощин, Хохлов, Чувилов, Сасс, Жаров, Тимофеев. На замену выходили Лабзин, Нестеров, Кузнецов, Савельев, Глинский и ряд игроков на просмотре.

Победу со счетом 2:0 предопределил дубль Александра Зенина, отличившегося по разу в каждом тайме.

Кроме того, пресс-служба владимирского "Торпедо" сообщила о том, что команду покинул капитан черно-белых Мурад Омаров. Он продолжит свою карьеру в другом клубе.