Азербайджанец женился на сироте из Владимирской области ради временного проживания

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Прокуратура Юрьев-Польского района Владимирской области сообщает о случае фиктивного брака ради получения временного проживания жителем Азербайджана.

23 ноября 2021 года в Измайловском отделе ЗАГС Управления ЗАГС Москвы был зарегистрирован брак между сиротой из Юрьев-Польского и гражданином Азербайджана Салимовым. Сироту уговорили на брак, пообещав ей квартиру для проживания.

После заключения брака иностранец получил разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации сроком до 9 февраля 2025 года. А вот сирота после "свадьбы" права проживать в квартире была лишена. Сирота обратилась в прокуратура, а последняя подала иск в суд с требованием признать брак фиктивным. Суд аннулировал запись в ЗАГСе. А девушка-сирота получила благоустроенную квартиру.