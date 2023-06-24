Во Владимире перенесли День молодежи из-за плохой погоды

Фото управления по физкультуре, спорту и молодежной политике города Владимира.

Администрация города Владимира сообщает, что в связи с погодными условиями праздничные мероприятия во Владимире, связанные с празднованием Дня Молодежи, перенесены на более поздний срок. При этом новой даты пока не называется.

Напомним, что 24 июня с 14.30 и вплоть до 23 часов в центре города должны были пройти масштабные гуляния. Ради Дня Молодежи администрация города даже планировала на восемь часов закрыть участок от Студеной Горы до площади Фрунзе. Вечером на гала-концерте должен был выступить известный певец Звонкий. Однако погода внесла свои коррективы.