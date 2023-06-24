На трассе М-7 в Петушинском районе загорелся автомобиль

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

24 июня , около двух часов ночи произошло чрезвычайное происшествие на трассе М-7 в Петушинском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, в Центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре автомобиля на 134 километре трассы М-7. Это недалеко от села Пекша.

На месте пожарные обнаружили, что горит легковой автомобиль. По всей видимости, загорелся он не в результате ДТП или других внешних причин. Возможно, перегрелся двигатель, однако окончательную причину установят дознаватели МЧС. Автомобиль спасатели быстро потушили. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, не было.