Появилась программа 21-го Праздника Огурца в Суздале

Фото ВСМЗ.

Вламдимиро-Суздальский музей-заповедник опубликовал программу Праздника Огурца в Суздале. Традиционная площадка для проведения торжества - Музей деревянного зодчества.

В этом году Праздник Огурца - XXI по счёту - состоится 15 июля, в субботу, с 12 до 19 часов. Он развернётся в самых разных локациях. Кроме главной сцены будут анимационные и игровые площадки, гастроряды с продажей тематической продукции: разносолов, пряных заготовок, пирогов, экзотических видов варенья, включая огуречное, ярмарка мастеров, старинные аттракционы «Закрутиха», чьи элементы выполнены по чертежам и рисункам XVIII-XX веков, мастер-классы для детей и взрослых. Например, откроется «Засолочная изба», где научат правильной засолке огурцов с дегустацией готовых продуктов.

Из прочих забав – запуск огуречных воздушных змеев, огуречные хороводы и «Малосольные танцы», конкурс на лучший огуречный костюм и огуречный частушечный баттл, и многое-многое другое.

Хэдлайнеры праздника:

- Трио «Старостин, Клевенский, Марио» (Москва) - играет акустическую музыку, опирающуюся на традиционные фольклорные корни.

- Ансамбль «Комонь» (Москва) – играют традиционные темы из русского фольклора, совмещая их с джазом, электроникой, фьюжном.

- Творческое объединение «Петр Валентинович» (Москва).