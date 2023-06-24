"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в Заксобрание Владимирской области

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23 июня во Владимире прошла конференция партии "Единая Россия", на которой ее члены выбрали первую пятерку общеобластного списка кандидатов на выборах в Заксобрание Владимирской области. О решениях конференции сообщил у себя в телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

Итак в первую пятерку вошли:

1. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения «Единой России».

2. Владимир Киселев, председатель ЗС, первый заместитель секретаря реготделения.

3. Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации.

4. Юрий Фёдоров, депутат ЗС, заместитель секретаря реготделения.

5. Екатерина Меркурьева, заместитель руководителя АНО «Комитет семей воинов Отечества» Владимирской области, член Общественной палаты области.

Напомним, что сами выборы в Заксобрание Владимирской области состоятся в сентябре. Голосование будет проходить с 8 по 10 сентября. Помимо "ЕР" в выборах примут участие КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, "Новые люди", "РПСС" и "Партия Пенсионеров".