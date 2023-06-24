"Ныряющий циклон" покинет Владимирскую область в воскресенье

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владимирскую область пришел циклон, прозванный московскими синоптиками "ныряющим". Его так назвали из-за того, что он двигается по непривычной траектории. Вместо того, чтобы идти, как все остальные циклоны по широте, тот вдруг начал двигаться с северо-запада на юго-восток.

Как итог, последние два дня во Владимирской области стояла очень плохая погода - было холодно, шли дожди, в некоторых районах области был даже град. Однако синоптики с портала "Гисметео" уверяют, что терпеть холодную и дождливую погоду осталось недолго.

В субботу, 24 июня будет еще прохладно - до +16. При этом до обеда будет идти небольшой дождь. Но к ночи небо прояснится, а с наступлением воскресенья, 25 июня начнет и теплеть. Днем синоптики обещают до +22 градусов.