Во Владимире судебные приставы арестовали частный хостел

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Октябрьского района Владимира возбудили в отношении 37-летнего местного жителя 17 исполнительных производств. Всему виной стали его долги по коммунальным платежам, штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. Общая сумма задолженности составила более 750 тысяч рублей.

Так как требования о явке к судебным приставам мужчина игнорировал, а дома не появлялся, его ограничили в возможности совершения сделок с недвижимостью и в праве выезда зарубеж. Тем не менее, результатов это не принесло.

Тогда приставы приняли решение об отключении принадлежащего ему помещения в 271 квадратный метр от горячей воды.

Но по приезду на адрес обнаружилось, что владимирец оборудовал в помещении мини-гостиницу. Владелец хостела отказался впускать служителей закона внутрь, вынудив их общаться по домофону. Ему еще раз объяснили, что в случае отказа платить будут применяться принудительные меры, после чего был составлен акт об описи и аресте всего помещения хостела. Теперь у мужчины есть 10 дней на погашение долга, и в случае его отказа помещение передадут специалистам-оценщикам, а затем продадут с торгов.