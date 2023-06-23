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НовостиОбщество23 июня 2023 13:41

Владимирский филиал Приволжского медицинского университета получил лицензию

Теперь он официально стал полноценным вузом и примет первых студентов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщил губернатор Владимирской области, Рособрнадзор издал приказ, согласно которому Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета получил право на образовательную деятельность.

Таким образом, с получением лицензии вуз сможет принимать и обучать студентов по ряду медицинских специальностей. Глава региона напомнил, что 24 июня в 13.00 в областной филармонии на проспекте Ленина,1 состоится День открытых дверей Владимирского филиала ПИМУ.

Наш корреспондент посетит это мероприятие, подробности читайте на нашем сайте.