В Муроме водитель «Жигулей» ездил по городу с поддельными правами

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели муромской полиции возбудили уголовное дело по факту использования заведомо поддельного официального документа.

Недавно на одной из улиц Мурома экипаж ДПС остановил «Жигули» седьмой модели, за рулем которой находился 34-летний местный житель.

Мужчина передал инспекторам для проверки водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение. Проверка по базе данных показала, что такого водителя нет. Документ изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что права «липовые».

Сам автолюбитель не стал отпираться и признался, что не хотел учиться в автошколе, так что просто купил права в интернете.

Расследование уголовного дела продолжается.