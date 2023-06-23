Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2023 13:29

В Муроме водитель «Жигулей» ездил по городу с поддельными правами

Автолюбителю лень было учиться в автошколе
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели муромской полиции возбудили уголовное дело по факту использования заведомо поддельного официального документа.

Недавно на одной из улиц Мурома экипаж ДПС остановил «Жигули» седьмой модели, за рулем которой находился 34-летний местный житель.

Мужчина передал инспекторам для проверки водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение. Проверка по базе данных показала, что такого водителя нет. Документ изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что права «липовые».

Сам автолюбитель не стал отпираться и признался, что не хотел учиться в автошколе, так что просто купил права в интернете.

Расследование уголовного дела продолжается.