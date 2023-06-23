В Селивановском районе не планируется сокращение бригад «скорой помощи»

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Ранее мы уже писали, что в ответе на наш официальный запрос Министерство здравоохранения Владимирской области отвергло обвинения профсоюзов в том, что под видом объединения в единую службу бригады скорой медицинской помощи начнут сокращать.

В частности, речь шла о Селивановском районе. Ранее главный врач Селивановской ЦРБ Евгений Дунаев уже объяснял, что число машин СМП на линии останется прежним. В Минздраве Владимирской области эту информацию подтвердили еще раз, чтобы окончательно успокоить жителей.

По словам министра Артема Осипова, число дежурных бригад в Красной Горбатке не может быть менее двух, и хотя подстанция станет подчиняться Мурому, машины никуда из района не уедут.

Окончательно реорганизацию службы «скорой помощи» власти Владимирской области обещают завершить в 2024 году.