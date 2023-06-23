В Клязьминско-Лухском заказнике выпустили краснокнижного беркута

фото Юлии Буяновой

22 июня Клязьминско-Лухский заказник стал местом выпуска редкой, занесенной в федеральную Красную книгу, птицы – беркута. Самка орла по кличке Злата проходила курс лечения и подготовки к возвращению в природу в Реабилитационном центре «Воронье гнездо».

«Птица родилась в Тверской области в прошлом году, но из-за проблем со здоровьем после вылета из гнезда не справилась с самостоятельной жизнью и прилетела в ближайшую деревню, где просидев пару дней буквально свалилась на землю. Неравнодушная жительница подобрала орлицу и передала ее в реабилитационный центр, где птица жила и лечилась от инфекционного заболевания с ноября прошлого года. Последние 2 недели орлица в специальном вольере проходила процесс подготовки к самостоятельной жизни, разлетывалась и вспоминала как охотиться», - рассказала секретарь Владимирского отделения Союза охраны птиц России Юлия Буянова.

Место выпуска птицы в заказнике выбиралось таким образом, чтобы орлица своим присутствием не повредила местным хищным птицам, не разорила их гнезда, ведь ежегодно сюда прилетают на гнездование другие редкие орлы – большой и малый подорлики, змееяд, орлан-белохвост, скопа, а также черный аист.

Орнитологи надеются, что Злате понравится жить в Клязьминско-Лухском заказнике и, когда придет время, она вернется сюда, чтобы выводить уже своих птенцов.