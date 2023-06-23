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НовостиОбщество23 июня 2023 11:30

Во Владимирской области к сентябрю на избирательных участках установят видеокамеры

Они будут установлены в 327 помещениях для голосования
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Избиркома

фото регионального Избиркома

Во Владимирской области было принято решение в дни голосования 8, 9, 10 сентября на выборах депутатов Законодательного Собрания применять средства видеонаблюдения и трансляции изображения. Об этом сообщают в телеграм-канале регионального Избиркома.

Камеры будут установлены в 327 помещениях для голосования на крупных избирательных участках, где голосует более тысячи избирателей, а также в помещениях всех 23 терризбиркомов региона. На остальных участках будут использоваться средства видеофиксации.