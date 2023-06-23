Во Владимирской области к сентябрю на избирательных участках установят видеокамеры

фото регионального Избиркома

Во Владимирской области было принято решение в дни голосования 8, 9, 10 сентября на выборах депутатов Законодательного Собрания применять средства видеонаблюдения и трансляции изображения. Об этом сообщают в телеграм-канале регионального Избиркома.

Камеры будут установлены в 327 помещениях для голосования на крупных избирательных участках, где голосует более тысячи избирателей, а также в помещениях всех 23 терризбиркомов региона. На остальных участках будут использоваться средства видеофиксации.