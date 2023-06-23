Суд обязал мэрию Владимира отремонтировать школу №1 в центре города

. Фото: Виктория СУХОВА

21 июня Октябрьский районный суд частично удовлетворил требования областной прокуратуры касательно ремонта школы №1, которая находится у Золотых ворот.

Здание давно требует ремонта. А в марте этого года на двух школьников свалилась штукатурка, дети получили черепно-мозговую травму. А через месяц обвалившаяся штукатурка выбила несколько плиток подвесного потолка в самом здании школы. Однако дети продолжили учиться в учреждении, здание лишь огородили лентой.

После ЧП региональный Следком возбудил уголовное дело о халатности. А прокуратура провела свою проверку. Ведомство выяснило, что ремонт фасадов требовался еще в 2015 году, руководство школы направляла заявки в мэрию, но чиновники мер не предприняли.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями: обязать мэрию выделить деньги на проектно-сметную документацию, выделить деньги на сам ремонт, обязать руководство школы после выделения денег в течение 6 месяцев провести работы, а также обеспечить безопасность до проведения работ.

Все требования прокураторы были удовлетворены, кроме первого, так как на момент рассмотрения иска деньги на смету уже были выделены.