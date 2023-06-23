Во Владимир привезут литографии с работ Анри Матисса

фото предоставлено Центром ИЗО

В центре ИЗО откроется выставка «Анри Матисс. Взгляд», организованная компанией «АртГит». На ней представлены 120 литографий с работ Анри Матисса. Все они сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений.

Среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс занимает одно из главных мест. Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культуры как прошлого, так и своего времени. Замечательный живописец, рисовальщик, гравер, иллюстратор и оформитель книг, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража — все это можно сказать о великом французском художнике.

Матисс был создателем нового вида декоративного искусства — вырезок из бумаги, окрашенной гуашью. Вершиной этого эксперимента стала книга, которую он сам написал и проиллюстрировал, получавшая название «Джаз». Она занимает особое место в наследии Матисса и в полном объеме представлена в экспозиции.

Выставка будет работать с 30 июня по 20 августа.