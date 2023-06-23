Во Владимире на день молодежи выступит Звонкий

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня на Соборной площади пройдет День молодежи. В числе площадок: «Спортивная зона», «Молодые семьи», «Молодежная зона», «Лаундж», зона настольных игр, мастер-классы по граффити, брейкданс, образовательная площадка и многое другое.

Откроют праздник самые юные жители и гости города. В 16.30 начнется традиционный «Чемпионат ползунков», в котором смогут участвовать малыши от 6 месяцев до 3 лет. В этом году поступило более 100 заявок на участие в чемпионате.

На главной сцене в течение всего праздника запланированы выступления различных музыкальных групп и танцевальных коллективов, розыгрыши призов от партнеров праздника. Завершит праздничный вечер выступление хедлайнера Звонкого, которое начнется в 21.30.

В целях безопасности вход на площадь будет организован через рамки металлодетектора со стороны ул. Гагарина, Почтового переулка и ул. Большой Московской в районе Центра культуры и искусства на Соборной. Организаторы праздника просят гостей не приносить с собой напитки в стеклянной таре и металлические предметы.