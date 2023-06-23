Жители Владимирской области все чаще предпочитают безналичные платежи

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За первые три месяца этого года жители Владимирской области совершили 3,8 миллиона операций по получению наличных с карты — это на 6% меньше, чем в первом квартале 2022 года. Однако число безналичных платежей выросло на 14% — до 121 миллиона операций.

С января по март с помощью безналичных расчетов владимирцы оплатили товаров и услуг на общую сумму в 84 миллиарда рублей. Средний чек составил около 700 рублей. На 8% увеличилось количество банковских переводов, их сумма возросла до 109 миллиардов рублей.

Кроме того, все чаще в магазинах владимирцы оплачивают покупки с помощью QR-кода.

«Для оплаты клиенту не понадобится ни банковская карта, ни телефон с функцией бесконтактной оплаты. Достаточно, чтобы на смартфоне было установлено банковское приложение или приложение СБП и присутствовала камера. Продавец показывает QR-код покупателю в электронном или распечатанном виде, а тот считывает код с помощью камеры. Телефон мгновенно обработает QR-код, и денежный перевод пройдет за считанные секунды. Такой метод быстрее, чем переводить деньги по номеру счета или карты», — разъясняет заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.

На начало апреля у жителей Владимирской области было оформлено более 3 миллионов платежных карт, что почти на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года.