Прокуратура требует устранить загрязнения участка мазутом в Муроме

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Муромская городская прокуратура проверила факт разлива мазута на одной из производственных территорий в городе Муроме. Установлено, что это произошло на производственной территории предприятия ООО «Владимиртеплогаз».

На земельном участке, имеющим свободный доступ для посторонних лиц, в двух емкостях хранился мазут, который попал в почву. По результатам проверки прокурором руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить загрязнение земельного участка.

В настоящее время доступ посторонних лиц на производственную территорию ограничен. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

Напомним, что первыми тревогу забили волонтеры, которые спасли собаку, провалившуюся в мазут. Еще одно погибшее животное и птицу волонтеры обнаружили на следующий день.