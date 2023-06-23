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НовостиОбщество23 июня 2023 7:57

Во Владимирской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

О ее местонахождении неизвестно с 19 июня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
ориентировка из группы отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области

ориентировка из группы отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" просят помочь найти пропавшую 17-летнюю Ксению Зайцеву. Девушка пропала в СНТ Ивушка в Вяткинском Судогодского района 19 июня.

Рост Ксении - 156 сантиметров, нормального телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была в черной футболке, черных легинсах, белых кроссовках с красно-желтыми вставками.

Всех, кто видел девушку, просят позвонить по телефонам 02 (полиция), 112 (служба спасения), 8-800-700-54-52 (горячая линия «ЛизаАлерт»). Также можно связаться с инфоргами: Яна 8-969-059-51-95, Светлана 8-930-220-68-42.