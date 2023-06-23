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НовостиОбщество23 июня 2023 7:51

В Гусевском стекольном колледже откроется юношеский центр спортивной борьбы

Зал дает возможность проведения одновременных занятий для 100 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

24 июня состоится торжественное открытие юношеского центра спортивной борьбы, созданного на базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова.

Спортивный комплекс построен за счет областного бюджета в рамках субсидии на господдержку профессиональных образовательных организаций, а также внебюджетных источников.

Зал дает возможность проведения одновременных занятий для 100 человек. Культивируемые виды спорта – спортивная борьба, самбо, художественная гимнастика.

Введение зала в эксплуатацию позволит совершенствовать занятия физической культурой для студентов колледжа, учащихся общеобразовательных школ – партнеров учебного заведения по сетевому взаимодействию и жителей микрорайона.