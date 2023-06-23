В Гусевском стекольном колледже откроется юношеский центр спортивной борьбы

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24 июня состоится торжественное открытие юношеского центра спортивной борьбы, созданного на базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова.

Спортивный комплекс построен за счет областного бюджета в рамках субсидии на господдержку профессиональных образовательных организаций, а также внебюджетных источников.

Зал дает возможность проведения одновременных занятий для 100 человек. Культивируемые виды спорта – спортивная борьба, самбо, художественная гимнастика.

Введение зала в эксплуатацию позволит совершенствовать занятия физической культурой для студентов колледжа, учащихся общеобразовательных школ – партнеров учебного заведения по сетевому взаимодействию и жителей микрорайона.