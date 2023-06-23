Во Владимире отремонтируют Центральный рынок на Батурина

фото с сайта городской администрации

22 июня глава города Владимира Дмитрий Наумов и директор муниципального «Владимирского центрального рынка» на ул. Батурина Виктор Иванов обсудили варианты переформатирования и преображения внешнего облика и внутреннего содержания торгового объекта.

Необходимость в «перезагрузке» рынка давно назрела. Основные претензии горожане высказывают к внешнему и внутреннему виду, неудобной парковке, малому числу торговых точек, занятых местными товаропроизводителями при наличии имеющихся свободных площадей.

Глава города поручил директору рынка максимально оперативно приступить к внешнему преображению зданий рынка и внутреннему обустройству торговых площадей. На основе этих предложений будет определена модель финансирования работ. Обсуждалось привлечение новых арендаторов, а также возможность организации удобной сквозной парковки и увеличение ее площади.

В этом году Владимирскому центральному рынку исполнится 90 лет. Дмитрий Наумов считает, что в результате «перезагрузки» рынок должен стать удобным и привлекательным для его посетителей и арендаторов. При этом здесь будут максимально представлены владимирские производители. Это позволит сделать рынок не просто торговой точкой, но и объектом привлечения туристов, которые смогут приобретать здесь эксклюзивную местную продукцию в качестве гастрономических сувениров из Владимира.