В конце июня в Боголюбово начнется ремонт поликлиники

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Из областного бюджета выделено 1,25 миллиона рублей на ремонт и оснащение поликлиники в поселке Боголюбово Суздальского района.

В конце июня начнется ремонт помещений рентгеновского кабинета. Кроме того, в физиотерапевтический кабинет уже закуплены и введены в эксплуатацию три новых аппарата: ультразвуковой терапии - для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы; многофункциональный аппарат для стимуляции и электротерапии - для лечения травм спинного мозга, периферических нервных окончаний (острых воспалительных процессов, невралгия, болезни Рейно, энцефалита); для УВЧ-терапии - назначается при воспалениях кожного покрова в острой фазе, недугах подкожной клетчатки в особой стадии, острых и подострых заболеваниях внутренних органов, болезнях и травмах костной и мышечной систем, заболеваниях и травмоопасных ситуациях с периферической нервной системой, болезнях носа, уха, горла, дисфункции вегето-сосудистого комплекса, гипертонии первой и второй стадий.