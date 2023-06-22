Во Владимире гараж-стоянку на улице Спасской передадут в ведение ЦУГД

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ранее мы писали о том, что в спорном гараже-стоянке в районе улиц Спасская и Георгиевская, из-за которой прокуратура и мэрия судились долгое время, наконец подняли шлагбаумы, а за въезд перестали брать деньги.

В горадминистрации Владимира, куда мы направляли официальный запрос, подтвердили, что сейчас парковка находится в ведении Центрального парка культуры и отдыха, и с 15 июня текущего года действительно стала бесплатной.

Вместе стем, в мэрии сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос о закреплении ее за муниципальным Центром управления городскими дорогами. Изменится ли что-либо после передачи объекта из одного муниципального учреждения в другое, городские власти пока не озвучили.