В Меленках местный житель задержан за выращивание конопли

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативные сотрудники полиции Меленковского района совместно с коллегами из регионального главка полиции задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе обысков в его частном доме полицейские обнаружили и изъяли девять кустов растений, а также горшки с сыпучим веществом. Эксперты-криминалисты сделали заключение, что растениями является конопля, а в горшках лежала марихуана массой 1,2 грамма и сухая конопля массой 76,6 граммов.

По словам самого задержанного, наркотики он хранил для личного употребления.

По данному факту дознаватели полиции возбудили уголовное дело, расследование продолжается.